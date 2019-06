prossimamente su Canale 5 10 giugno 2019 15:33 "Temptation Island 2019", svelate tutte le coppie della settima edizione Nel cast anche due volti noti: David Scarantino e Cristina Incorvaia che si sono innamorati durante "Uomini e Donne"

Cercheranno di mettere alla prova il loro amore in uno splendido resort insieme alla compagnia di una squadra di tentatori e tentatrici. Sono le nuove coppie di "Temptation Island 2019" la cui identità è stata, finalmente, svelata. Tra i 12 personaggi che parteciperanno al programma, ci sono anche due volti noti. Si tratta di David Scarantino e Cristina Incorvaia che si sono innamorati durante il programma di Maria De Filippi, "Uomini e Donne", ma che hanno ancora dei dubbi sulla loro solidità di coppia.

Tra i fidanzati già svelati in precedenza ci sono Ilaria e Massimo. Lei lamenta un amore ancora immaturo da parte di lui che, a sua volta, vorrebbe giocare di più con la Playstation. Diversa, invece, è la problematica tra Jessica e Andrea che non ha dubbi sui sentimenti che prova nei confronti della sua compagna, mentre lei, dopo aver rimandato il matrimonio, non sa se ama ancora il suo fidanzato.

Le altre tre coppie che hanno bisogno di fare chiarezza sulle loro relazioni in riva al mare e al fianco di avvenenti e fisicati tentatori sono: Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina, e infine Arcangelo e Nunzia. Vittorio ha deciso di partecipare al programma perchè vuole mettere alla prova Katia che rivendica in continuazione la sua libertà. Il problema che affligge la seconda coppia, invece, è la differenza di età. Sabrina è più grande del suo compagno e non sa se lui è maturo per costruire un futuro al suo fianco.