"Temptation Island 2019", ecco le prime due coppie che metteranno alla prova il loro amore

Mancano meno di due settimane all'inizio della nuova edizione di Temptation Island: dal 17 giugno, in prima serata su Canale 5, sei coppie metteranno a prova la fedeltà dei rispettivi partner, "vittime" di tentatori e tentatrici per tre settimane nell'ormai familiare resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.



Finora sono state svelate soltanto due delle coppie partecipanti. La prima è composta da Katia Fanelli e Vittorio Collina, due ragazzi di Rimini e che vogliono testare il loro amore. Lui in particolare sembra aver bisogno di conferme. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me" ammette il ragazzo nel video di presentazione.



Lei per contro non si tira indietro e amette: "Io faccio quello che mi fa stare bene... poi viene il resto. Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha fatte sempre andar bene tutte".