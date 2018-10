Pochi giorni fa la polizia municipale di Milano aveva multato Belen Rodriguez per aver ballato fuori dal tettuccio di un’auto. “Striscia la Notizia” non si è lasciata sfuggire questa occasione per consegnare il tapiro d’oro alla showgirl argentina. Vedendo Valerio Staffelli, Belen percepisce già l'imminente consegna del premio e scherzando bacia l'inviato del tg satirico.



La showgirl argentina con le sue 26 statuette dorate supera così Fiorello e diventa la più “attapirata” nella storia del tg satirico. Staffelli, però, chiede anche spiegazioni del gesto che le è valso il premio: “Stava festeggiando l’addio a Iannone? È proprio finita? Lui sta con un’ombrellina per ripararsi dalle corna che cadono dal cielo?”. La showgirl, però, precisa: “Le corna non le faccio mai” e spiega che ora ha intenzione di rimanere single. Staffelli, allora, lancia un appello: "C’è Belen in giro libera e in cerca di un cuore!”. Magari grazie all’annuncio di “Striscia la Notizia” troverà la sua anima gemella.