Doppio Tapiro d'Oro per Diletta Leotta, celebre volto di Dazn Italia. La conduttrice è stata raggiunta a Milano dall'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, dopo che l'Antitrust ha condannato la piattaforma in streaming a una multa di 500.000 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/2019.



"Toglieranno soldi dal suo stipendio per pagare questa sanzione?". Scherza Staffelli, al quale Diletta risponde: "Non lo so, ma non credo. Dovrebbe andare nella sede Dazn di Londra a consegnare il Tapiro". Dopo aver consegnato il tradizionale Tapiro d'Oro, lo storico inviato della trasmissione di Canale 5 le ha donato anche un Tapiro "pixellato", scherzando sui problemi di ricezione di Dazn Italia: "È stata una problematica iniziale, ora si vede benissimo" si difende Diletta Leotta.