"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Claudia dice sì a Lorenzo: "Tu lo sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?"

La festa è iniziata, tutti mangiano e bevono, si raccontano qualche battuta, cercano di sdramatizzare, ma non si può ignorare a lungo l'elefante nella stanza. Quale sarà la risposta di Claudia, dopo che Lorenzo ha rifiutato Giulia? Il tronista è teso, teme di aver sbagliato tutto con il suo comportamento alla villa.



Arriva il momento ma la tenda non si apre e Lorenzo è sempre più nervoso, sente che Claudia l'ha davvero respinto. In realtà la ragazza, dopo averlo fatto attendere, si palesa ma evita di corrergli incontro. Lo tiene qualche secondo sulle spine poi dice: "Tu lo sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?". Quando si baciano, Claudia gli chiede: "Sei sicuro? Mi hai fatto passare una giornata infernale, sono stata in ansia. Mia madre e io eravamo le uniche negative".