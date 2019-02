"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Lorenzo rifiuta Giulia e lei commenta: "Uomini semplici fanno scelte semplici"

Lorenzo comunica a Giulia che non è la sua scelta e lo fa davanti alla famiglia e agli amici. L'espressione della corteggiatrice è specchio della sua delusione e questo fa leva su Riccardi, che ammette come la sua non sia stata una decisione semplice da prendere: "Non ti nego che prima di entrare in villa quella mia piccola preferenza era per Claudia. Con te ho vissuto momenti di crisi. Pensavo di vivere i momenti più spensierati con lei e di litigare con te, e invece è andata diversamente. Quei due giorni sono stati i più belli che abbia mai vissuto con te". Giulia lo interrompe arrabbiata: "Adesso ti commuovi? Non è il caso".



Lui prosegue: "Il mio cuore non urla il tuo nome, altrimenti la scelta saresti stata tu. Ti auguro il meglio perché non ti manca niente. Mi hai insegnato tanto". Giulia è impassibile ma soprattutto poco disposta a credere alle sue parole: "Penso tante belle cose di te tranne una cosa. Penso che tu non abbia avuto coraggio e penso che a uomini semplici vadano bene scelti semplici. Non penso che tu mi abbia mai capito davvero e non ti odio, per odiarti dovrei amarti".