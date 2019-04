La strana coppia formata da Stefania Petyx e dal bassotto è andata a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, per provare a chiedere ai cittadini di partecipare all'iniziativa "Selfie contro le mafie", in cui l’inviata di "Striscia la Notizia" chiede alle persone di posare con un cartello contro la criminalità organizzata, in questo caso la ‘ndrangheta. L’inviata ha chiesto agli abitanti di scattarsi una foto sorreggendo un foglio con varie scritte come ‘La ‘ndrangheta fa schifo’, ‘La ‘ndrangheta è una montagna di m***a’. Ma soprattutto le persone più anziane hanno rifiutato la proposta di Stefania, alcuni addirittura negando l’esistenza del problema. La nota positiva: i giovani. Sono stati tantissimi i ragazzi infatti che hanno partecipato all'iniziativa con il sorriso.