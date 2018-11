"Scherzi a Parte", Giuseppe Cruciani perde le staffe con un bimbo di otto anni

Capelli biondi, occhiali e un sorriso innocente. Christian dà l'idea di essere il bambino più bravo del mondo ma cosa succede quando viene scelto per far arrabbiare una persona che, di mestiere, fa arrabbiare gli altri? Con la complicità della fidanzata e del collega David Parenzo, Scherzi a Parte pianifica una mattinata indimenticabile per Giuseppe Cruciani.



Fatto passare per il figlio di un'amica della fidanzata, Christian si presenta prestissimo a casa del conduttore e dà il via a una vera e propria sitcom fatta delle più irritanti provocazioni: lo chiama sempre per cognome, fa osservazioni pungenti, gli sottopone un problema di terza elementare che ha come tema gli immigrati - sui quali Cruciani ha espresso una posizione molto chiara - e arriva persino a colorare con i pennarelli un ritratto a cui tiene moltissimo.



Il conduttore è sempre più innervosito ma alla fine la fidanzata ritorna e lo "salva" da una situazione che si stava facendo molto tesa: Christian e Cruciani non si vedono più fino a che, otto ore più tardi durante la diretta del programma, il bambino lo chiama per dirgli di essere stato vittima di uno scherzo.