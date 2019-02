"Quarta Repubblica", lite in studio tra Giampiero Mughini e Lucia Borgonzoni sul Festival di Sanremo

Non si placano le polemiche dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo grazie al brano "Soldi". Anche "Quarta Repubblica" nel corso della puntata in onda lunedì 11 febbraio su Rete 4 è tornata sull'argomento facendo leva sulle opinioni del giornalista e opinionista Giampiero Mughini e della senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni Culturali.



I due ospiti di Nicola Porro non se le sono certo mandate a dire e si sono punzecchiati a lungo: "Il Festival è iniziato parlando dell'immigrazione e questo è il finale" commenta la Borgonzoni, subito fermata da Mughini: "Ma perché qualcuno non può parlare di immigrazione? Vi deve chiedere il permesso". Gli animi in studio si accendono e la risposta della senatrice non si fa attendere: "Quando si parla di musica bisogna parlare di musica e non mettere gli immigrati ovunque. Voi di sinistra li mettete ovunque, avete una fissazione, dovete curarvi".