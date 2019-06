"Pomeriggio Cinque", Kikò Nalli: “Vivo per i miei bambini e non potrei mai usarli per farmi pubblicità”

Kikò Nalli, eliminato durante l’ultima puntata del “Grande Fratello 16”, si racconta per la prima volta dopo l’uscita dalla Casa. Lo fa a “Pomeriggio Cinque”, insieme alla sua nuova compagna, Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta proprio nel corso del reality. L’ex marito di Tina Cipollari vuole subito precisare il ruolo che hanno i figli nella sua vita: “Vivo per loro e non mi permetterei mai di usarli per farmi pubblicità”.



Il riferimento di Kikò è a un post su Instagram scritto dal figlio, nel quale accusava Ambra di utilizzare il padre solo per farsi conoscere. “Quel post - spiega l'hairstylist - lo ha pubblicato solo per ottenere più follower e ci è riuscito: ne ha raggiunti 40mila in una sera”. L'allarme è rientrato e la relazione con Ambra sembra avere la benedizione di tutta la famiglia. Adesso una sola domanda: continuerà l’amore tra i due anche senza l’occhio vigile delle telecamere?