"Pomeriggio Cinque", i completini sexy di Francesca Cipriani in attesa di Walter Nudo

Dal bianco candido al rosso fuoco: il guardaroba intimo di Francesca Cipriani non ha limiti di colori né di modelli. La showgirl, che nelle scorse settimane si è dichiarata davanti a tutta Italia innamorata di Walter Nudo, si sta preparando per l’uscita dell’ex spogliarellista dalla casa del Grande Fratello Vip. Come lo sta facendo? Semplice: in giro per boutique in cerca di nuovi completini sexy da sfoggiare in caso di ‘necessità’. Le forme generose della Cipriani riempiono alla perfezione bustier e reggiseni a balconcino, mostrati in un video a Pomeriggio Cinque. Nessun imbarazzo per le trasparenze: solo tanta voglia di sedurre e di divertirsi.