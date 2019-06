"Pomeriggio Cinque", Antonio Zequila contro Taylor Mega: “Ritorna coi piedi per terra”

L’orologio da oltre 300mila euro sfoggiato al "Grande Fratello 16" riaccende la polemica sull’ostentazione della propria ricchezza da parte di Taylor Mega. L’influencer, ospite di "Pomeriggio Cinque", è stata attaccata da Antonio Zequila: “Non è vero che guadagni ottomila euro a post – dice l’attore in collegamento con il programma – quindi dovresti tornare un po’ coi piedi per terra”.



Er mutanda continua e rincara la dose: “Io sono orgoglioso di avere una fidanzata che fa la dentista e lavora ogni giorno dalle sette e mezza di mattina alle otto e mezza di sera, come fanno tantissimi italiani”. Poi l’affondo definitivo: “Avere un milione e 700mila follower su Instagram non ti rende una persona migliore degli altri”.