"Peppa Pig" accusata di sessismo dai vigili del fuoco di Londra

"Peppa Pig" è finita nell'occhio del ciclone nel Regno Unito. I vigili del fuoco di Londra hanno duramente accusato di sessismo lo show televisivo per bambini, perché in un episodio Mamma Pig è vestita da pompiere e la voce narrante usa il termine "fireman", non declinato al femminile. Su Twitter , la London Fire Brigade ha scritto: "Questo modo di esprimersi usa una formula stereotipata di genere obsoleta, che impedisce alle ragazzine di entrare nel nostro corpo".

L’episodio sotto accusa è intitolato "The Fire Engine" e inizia col narratore che dice "Mamma Pig è vestita come un pompiere".



Al Telegraph, i vigili del fuoco di Londra (che su un totale di 5000 membri contano solo 354 donne) hanno rincarato la dose lanciando la campagna “Firefighting Sexism”: "Dobbiamo sfidare questo linguaggio obsoleto, una ricerca dimostra che scoraggia ragazze e giovani donne dal prendere in considerazione l’idea di entrare nei vigili del fuoco".



Intanto online, i difensori di Peppa Pig rivendicano invece il messaggio femminista della puntata, dato che le maialine che diventano pompiere entrano in azione per rimediare agli incendi causati dall'uso sbagliato del barbecue da parte dei mariti.