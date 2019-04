"Murphy Brown", sui Joi il revival della storica serie con Candice Bergen

Sarà trasmesso da Joi , da giovedì 11 aprile, il revival di "Murphy Brown" , storica e pluripremiata sitcom che ha segnato un'epoca interpretata da Candice Bergen . A 30 anni dall'esordio e a 20 dall'addio alle scene torna in tv per raccontare ancora la vita personale e professionale dell'omonima giornalista televisiva. Nel primo episodio troveremo come guest star Hillary Clinton . Ma ci saranno anche Bette Midler, Katie Couric e Brooke Shields.

Il ritorno di Murphy non è indolore. Il mondo dell’informazione è totalmente cambiato. Imperano cable news, social media e fake news. Anche il clima politico e culturale non è più quello degli Anni 90: Murphy ha lasciato il mondo delle news che Woodward e Bernstein erano due eroi. Ora la Casa Bianca accusa la stampa di essere nemica del popolo e di diffondere notizie false. Come reagirà a tutto questo, l’ostinata giornalista televisiva di base a Washington D.C.?



Con le sue storie ispirate all'attualità ed alla politica rilette in chiave satirica, "Murphy Brown" raggiunge la massima notorietà quando Dan Quayle (44º Vicepresidente degli Stati Uniti d’America) menziona la serie in un discorso elettorale nel corso della campagna presidenziale del 1992.



Candice Bergen, che interpreta l’agguerrita conduttrice della trasmissione FYI (poi Murphy in the Morning), ha vinto grazie alla serie cinque Emmy e due Golden Globe. Il revival vede riconfermato l’intero cast, Faith Ford (Corky), Joe Regalbuto (Frank), Grant Shaud (Miles), Charles Kimbrough (Jim), cui si aggiunge la new entry Tyne Daly (Phillis).