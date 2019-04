"Miracle Workers", su Italia 1 la serie con Steve Buscemi e Daniel Radcliffe

Ci ha messo sette giorni per creare il mondo. Ora, dopo miliardi di giorni ha deciso di distruggere tutto! È questo l’obiettivo di Dio, alias Steve Buscemi ("Le Iene" e "Fargo"), in "Miracle Workers", la serie tv targata TBS in onda in prima assoluta da martedì 2 aprile , in seconda serata su Italia 1 . Il tentativo di scongiurare il programma di distruzione spetta a due angeli, Craig (la star di "Harry Potter" Daniel Radcliffe ) ed Eliza ( Geraldine Viswanathan ).

Tratti dal libro di Simon Rich "What in God’s Name", i sette episodi che compongono "Miracle Workers" cambiano la percezione del paradiso in una chiave surreale, esilarante e dissacrante.



In vestaglia, pantofole e con la barba incolta, Steve Buscemi è Dio come non si è mai visto prima: impegnato in attività apparentemente insulse e stufo di governare il mondo, ne programma la distruzione. I due angeli Craig ed Eliza, incaricati di ricevere ed esaudire le preghiere degli umani, lanciano una scommessa al loro capo: se riusciranno a far innamorare un uomo e una donna l’uno dell’altra, la Terra sarà salva.



Negli Stati Uniti la serie ha raccolto entusiasmanti riscontri dalla critica ("Allegra e sempre ben fatta. Non c’era cast migliore" dal Los Angeles Times, "Eccentrica ma divertente" dalla CNN, inserita da USA Today nella lista delle 10 serie da non perdere).