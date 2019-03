"Grey’s Anatomy", Rob Lowe rivela: "Ho detto no al ruolo di Derek Shepherd"

E se Derek Shepherd non avesse avuto il volto di Patrick Dempsey ? Rob Lowe ha confessato durante un talk show televisivo di aver rifiutato la parte del dottor Stranamore nella serie cult "Grey’s Anatomy" . "Quel 'no' mi è costato 70 milioni di dollari (circa 62 milioni di euro)", ha rivelato l'attore, che negli anni assicura di non essersi mai pentito della sua decisione.

Rob Lowe è stato ospite del programma "WTF with Marc Maron". Quando il conduttore gli ha chiesto se fosse dispiaciuto per il guadagno perso, l'attore ha minimizzato: "Sono solo soldi. Alla fine ho pensato di vederlo quando usciva. E quando hanno iniziato a chiamare il bel dottore 'McDreamy' ho pensato, 'Si, non fa per me'".



Anche se passano gli anni, il dottor Shepherd è rimasto uno dei personaggi più amati della serie, diventata il medical drama più longevo della storia della tv, regalando fama e notorietà al suo interprete, Patrick Dempsey. Dopo quel rifiuto, la carriera di Rob Lowe è stata poi costellata di altre interpretazioni in serie tv come "Brothers & Sisters", "Parks and Recreation", "The Grinder".