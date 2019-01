La 16ma stagione di Grey's insomma potrebbe non essere l'ultima, come si era ipotizzato e, considerando che la serie è indissolubilmente legata al suo personaggio principale ovvero Meredith, senza il quale non esisterebbe, anche per Ellen pompe si prospetta un futuro ancora lungo in camice bianco.



Al debutto della seconda parte della 15ma stagione, la Pompeo ha infatti dichiarato in un'intervista: "Gli ascolti non scendono mai! Scendono un po’, ma il fatto che siamo in grado di mantenere il nostro titolo di serie n. 1 dell'ABC è incredibile...", e ha aggiunto: "È molto bello avere questo tipo di riscontro e partecipare a uno spettacolo di successo in questo panorama...".



Insomma squadra che vince non si cambia. La bella Meredith ha anche specificato che Greys è "un bel posto dove lavorare": "Mi piace la mia condizione qui. Per quanto l’idea di qualcosa di nuovo mi alletti... Ma ho tre bambini. Non voglio trascorrere i prossimi anni in giro per il mondo, allontanarmi e vivere sempre in hotel. Inoltre finché la rete e gli studios continueranno a incentivarmi e a farmi offerte a cui non posso dire di no... Be' io resto...".