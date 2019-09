"Mattino Cinque", compleanno in diretta per Lory Del Santo: "Gli anni sono una corsa verso la gloria"

Tanti auguri Lory del Santo. A "Mattino Cinque", il compleanno della showgirl è stato festeggiato con un bouquet di fiori e una torta in studio. L'opinionista dalla lunghissima carriera non è sembrata preoccupata dal tempo che passa: “Ormai gli anni sono una corsa verso la gloria, siamo ancora qui”, ha detto.



Nel 1980, Del Santo ha rappresentato l'Italia a Miss Universo a Seul, in Corea del Sud. Poi la carriera nel cinema, con i film di Lino Banfi e in tv (era la sexy cassiera di “Drive In”). Tra amori sfortunati e altri chiacchierati, Lory si è avviata alla carriera di regista e sceneggiatrice, con la serie "The Lady", ed è rimasta in contatto con il suo pubblico grazie ai reality show. La showgirl ha partecipato a "La Fattoria" e al "Grande Fratello Vip".