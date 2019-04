Lory del Santo: “Ho avuto una relazione con Roger Garth”

Si stava parlando della relazione di Lory Del Santo con Gennaro Lillio, concorrente della nuova edizione del “Grande Fratello”, quando il dibattito a “Pomeriggio Cinque” ha preso una piega decisamente imprevista: la showgirl ha svelato un retroscena clamoroso, spiegando che qualche anno fa lei e Roger Garth avrebbero avuto una relazione. L’opinionista è stato preso alla sprovvista dalle dichiarazioni di Lory: “Avrebbe dovuto tenerselo per sé”. Poi però Lory chiarisce: “Non siamo mai andati oltre un bacio, c’è stata una bella amicizia, molto profonda. Lui mi piaceva molto, ero attratta dal suo lato oscuro”. Roger, messo un po’ in difficoltà, ha preferito non replicare: “Non dico niente”.