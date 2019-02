Lory Del Santo e Marco Cucolo: “Stiamo insieme 24 ore al giorno”

È una delle coppie più chiacchierate della televisione, soprattutto a causa dei 34 anni di differenza che c’è tra i due: loro sono Lory Del Santo e Marco Cucolo. La showgirl e il compagno, ospiti a “#CR4 – La repubblica delle donne”, hanno raccontato il loro rapporto d'amore tra compromessi e rituali quotidiani.



Lory ha raccontato: “A noi piace stare sempre insieme, proviamo sempre a passare tutto il giorno insieme”, ma Marco ha qualcosa da ridire: “Beh quando ha fatto il grande Fratello già per un bel po’ non ci siamo visti”. Cucolo senza il permesso della sua compagna non può nemmeno tagliarsi i capelli: “Bisogna condividere tutti i cambiamenti radicali” spiega Lory. Marco, però, si dimostra un fidanzato davvero innamorato: “Ho perso la testa. A me di lei piace tutto, in particolare la sua creatività”.