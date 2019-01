Il decalogo di Lory Del Santo per conquistare un toy-boy

Zero pressione. È la regola base per trovare, sedurre e poi anche tenersi un uomo più giovane. Almeno a sentire il decalogo di Lory Del Santo che, fidanzata con Marco Cucolo – che di anni ne ha molti meno di lei – svela i suoi segreti per accaparrarsi un ‘toy-boy’. Seconda regola: perfezione: “È a lui che tocca essere perfetto non certo a noi donne. Deve andare in palestra, tenersi in forma e avere muscoli tonici”.



Organizzazione: “Devi portarlo nei ristoranti giusti, fargli fare i viaggi di un certo livello, magari fargli scoprire ciò che non ha ancora visto”. Poi fondamentali secondo la showgirl sono ‘considerazione’ e ‘adulazione’: “Mai dimenticare i complimenti, possono cambiare una giornata”. Non va sottovalutata neanche la ‘trasformazione’: “Non può uscire di casa se non è vestito come piace a me”. And last but not least, la seduzione: “Non deve mai mancare la passione. Questo è un punto fondamentale”.