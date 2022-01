"Love is in the Air", le trame della settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 31 gennaio al 4 febbraio.

Eda e Serkan accontentano Kiraz e cercano di iscriverla nella stessa scuola di Can. Per riuscirci, però, hanno bisogno di Aydan, alla quale Eda, in cambio di un colloquio con la scuola, promette una cena tra Kemal e Serkan

A questo punto Aydan invita la direttrice della scuola e prova a corromperla: se non fosse per l’intervento di Ayfer, il progetto di Eda e Serkan andrebbe in fumo. La scuola, però, per l’ammissione richiede una serie di prove attitudinali per i genitori e ciò metterà in crisi il rapporto tra Eda, Serkan, Engin e Piril. Intanto, Melo confessa ad Ayfer di essere innamorata di Burak il quale però dice di voler rimanere solo un suo amico. Infine, Aydan decide di confessare a Serkan, tramite un messaggio, che il suo vero padre non è Alptekin ma Kemal.