"Live - Non è la d'Urso" torna nella domenica di Canale 5

Manca pochissimo alla nuova edizione di "Live - Non è la d'Urso", in onda da domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Barbara d'Urso è pronto a tornare con tanti ospiti e una novità importante. "Si chiamerà Dna. Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna, per tutte le ragazze che in questi mesi ci hanno chiesto di aiutarle a rintracciare la loro madre biologica", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni".