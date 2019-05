"Quando Pamela Prati annunciò il nostro matrimonio io non sapevo nulla". A parlare è Max Bertolani che in studio a "Live - Non è la d'Urso", racconta quando era il compagno di Pamela Prati. "Nel 1999 Pamela rilasciò un'intervista dove dichiarava che ci saremmo sposati, io ero all'oscuro di tutto - spiega Bertolani che aggiunge - dopo quella copertina, però, dissi alla Prati che l'avremmo dovuto fare per davvero perchè io sono molto credente".