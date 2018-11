"Le Iene", l'intervista doppia agli Articolo 31: "Ecco perché ci siamo lasciati"

Dopo la reunion sul palco del Fabrique di Milano , in occasione dei 25 anni di carriera di J-Ax, gli Articolo 31 si sono raccontati senza filtri in un'intervista doppia alle "Iene" . La loro rottura artistica fu uno shock per i fan ma "quando vuoi bene ad una persona la lasci libera" ha spiegato Dj Jad. " Sono stato io a rompere. Volevo dimostrare a tutti che potevo farcela anche da solo" ha confessato Ax, ora di nuovo "single" dopo l'addio a Fedez.

"Sono andato da Jad e gli ho detto che volevo fare il solista. Sentivo di avere troppo il peso sulle mie spalle" ha dichiarato Ax alle "Iene". Dopo la separazione i due non si sono sentiti per anni, ad eccezione delle frecciatine e accuse reciproche via social.



Ora tra i due è tornato il sereno e l'affiatamento è quello di un tempo. Nonostante l'amicizia, però, J-Ax ha ammesso di non aver apprezzato i dischi dell'altro: "Non mi sono piaciuti e non li ho comprati, ma con Jad ho fatto i concerti più belli della mia vita. E' una figata aver rivalutato un'amicizia che avevo definitivamente accantonato. L'ho ritrovato uguale... nel bene e nel male. Anche il feeling sul palco è rimasto lo stesso". Dello stesso parere il socio: "La prima volta che ci siamo rivisti io gli ho fatto vedere la foto di mia figlia e lui quella del suo. Sembrava non ci vedessimo dal giorno prima".