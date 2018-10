Tutta la storia di J-Ax in un video: dagli Articolo 31 alla carriera da solista e ritorno

Si è avvicinato al rap quando era ancora minorenne, trovando nella musica lo strumento migliore per manifestare tutta la sua frustrazione contro una società che faticava ad accettarlo, ha mosso i primi passi sul palco quando era ancora giovanissimo, dando vita prima agli Articolo 31 con l'amico DJ Jad e poi intraprendendo una carriera da solista che lo riporta puntualmente in cima alle classifiche con ogni nuovo progetto. Sono passati ben 25 anni da quando Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, intraprendeva la carriera di rapper e si faceva cononoscere in tutta Italia con la sua prima hit, "Tocca qui" e adesso l'artista è pronto a celebrare questo traguardo con una serie di eventi al Fabrique di Milano, che partirà lunedì 15 ottobre e coinvolgerà la maggior parte dei cantanti con cui J-Ax ha collaborato in questi anni.