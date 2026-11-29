Altra novità è l’introduzione dell'Extra Chance, un'ulteriore possibilità di gioco al termine delle tre manche del gioco finale. Il concorrente potrà girare nuovamente la Ruota, pescare una nuova busta e affrontare un quarto tabellone. In caso di risposta esatta, potrà decidere se mantenere la vincita già conseguita nelle tre manche precedenti oppure sostituirla con il premio associato alla busta dell'Extra Chance. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. In caso di risposta errata, conserverà invece l'eventuale vincita che si era già assicurato.