Da lunedì 30 novembre, per il periodo delle feste, "La Ruota delle Meraviglie", il gioco finale del game show condotto ogni sera da Gerry Scotti, si arricchisce di importanti novità: un montepremi più alto e un'ulteriore opportunità di vincita per il campione di puntata. Tra i premi contenuti nelle 24 buste della Ruota delle Meraviglie, quello da 200mila euro lascia il posto a un premio da 300mila euro, facendo salire così il montepremi massimo in palio. Inoltre, i premi contenuti nelle buste, a differenza di quanto accadeva finora, saranno uno diverso dall'altro, rendendo la fase dell'apertura delle buste ancora più avvincente.
Altra novità è l’introduzione dell'Extra Chance, un'ulteriore possibilità di gioco al termine delle tre manche del gioco finale. Il concorrente potrà girare nuovamente la Ruota, pescare una nuova busta e affrontare un quarto tabellone. In caso di risposta esatta, potrà decidere se mantenere la vincita già conseguita nelle tre manche precedenti oppure sostituirla con il premio associato alla busta dell'Extra Chance. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. In caso di risposta errata, conserverà invece l'eventuale vincita che si era già assicurato.
Immancabile al tabellone de "La Ruota della Fortuna" Samira Lui e l'accompagnamento musicale dei "Fortuna Six".