La showgirl ha quindi confermato quanto raccontato dal conduttore. Quel giorno la sveglia non avrebbe suonato e, una volta alzata, Samira si era accorta delle numerose chiamate ricevute da parte dei colleghi di Mediaset, tra cui quelle dello stesso Gerry Scotti. La giovane ha poi tenuto a precisare che si è trattato di un episodio isolato: "È successo una sola volta". Nel corso della stessa puntata, intanto, il campione in carica Tommaso ha dovuto cedere il titolo a Beatrice, insegnante di violino proveniente da Campobasso. La concorrente, dopo aver avuto la meglio nello spareggio, ha raggiunto la Ruota delle Meraviglie, senza però riuscire a risolvere nessuno dei tre tabelloni della manche finale. Per lei ci sarà comunque la possibilità di riscattarsi nel prossimo appuntamento con il game show.