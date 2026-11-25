Curioso retroscena a "La Ruota della Fortuna" nel corso della puntata di martedì 24 novembre. Gerry Scotti ha raccontato un episodio avvenuto qualche settimana fa e che ha visto protagonista Samira Lui. La showgirl, infatti, non si era svegliata in tempo per raggiungere gli studi televisivi e non aveva risposto alle telefonate dei colleghi, tanto da allertare i suoi conoscenti all'intervento dei vigili del fuoco presso la sua abitazione.
A offrire al conduttore l'occasione per raccontare l'aneddoto è stato uno dei tabelloni del game show di Canale 5, dedicato alle liti di coppia sotto le coperte. Tra i motivi di discussione c'è anche l'abitudine di impostare più sveglie al mattino. "Io ne metto tante perché ho l'ansia di non svegliarmi", ha confessato Samira Lui. Una rivelazione che ha riportato alla memoria di Gerry Scotti quanto accaduto prima delle registrazioni del programma.
La showgirl ha quindi confermato quanto raccontato dal conduttore. Quel giorno la sveglia non avrebbe suonato e, una volta alzata, Samira si era accorta delle numerose chiamate ricevute da parte dei colleghi di Mediaset, tra cui quelle dello stesso Gerry Scotti. La giovane ha poi tenuto a precisare che si è trattato di un episodio isolato: "È successo una sola volta". Nel corso della stessa puntata, intanto, il campione in carica Tommaso ha dovuto cedere il titolo a Beatrice, insegnante di violino proveniente da Campobasso. La concorrente, dopo aver avuto la meglio nello spareggio, ha raggiunto la Ruota delle Meraviglie, senza però riuscire a risolvere nessuno dei tre tabelloni della manche finale. Per lei ci sarà comunque la possibilità di riscattarsi nel prossimo appuntamento con il game show.