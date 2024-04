"La pupa e il secchione", il gioco di Enrico Papi in attesa della nuova edizione del programma di Italia 1

In attesa di rivedere il Papi al timone del programma che ha già condotto nel 2006 e nel 2010, Papi gioca in un format esclusivo di Mediaset Infinity. Pupa o Secchione?, è la domanda a cui gli spettatori devono rispondere ascoltando gli indizi di Enrico Papi. Chi sarà la "pupissima" con il ciuffo, o il secchione che "riesce, attraverso le parole e il suo modo di esprimersi, a dire anche delle cose interessanti"? Chi sono le Pupe che hanno già partecipato allo Zucca Quiz performando peggio delle concorrenti o il Pupo di "bella presenza, bravissimo e depilatissimo"? E la Secchiona con dentro l'anima da Pupa? Tra i personaggi da indovinare ci sono Gerry Scotti, Damiano dei Maneskin, l'Uomo Gatto, Cristiano Malgioglio, Ilary Blasi e molti altri.

Protagonisti delle sei puntate 18 concorrenti, ragazzi tra i 19 e i 28 anni, che, nel corso della prima serata, verranno suddivisi in nove coppie. Per le cinque settimane successive, i concorrenti vivranno in una bellissima villa nel cuore di Roma, dovendo condividere tutto. In coppia, giorno dopo giorno, dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica con cui arriveranno ai giochi eliminatori della prima serata. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione due spettacolari prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.

Quando va in onda "La pupa e il secchione"

Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia. Per andare avanti nel gioco, sarà fondamentale far incontrare le competenze dei due mondi e provare, così, ad arrivare alla vittoria finale. "La pupa e il secchione" andrà in onda mercoledì 10 aprile su Italia 1 e sarà disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app per smartphone e tablet, smart tv abilitate). Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a interviste e giochi con il cast. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i fan del programma con meme, commenti a caldo dei protagonisti e incursioni nel backstage. Il profilo TikTok, in particolare, proporrà una serie di video in cui le pupe e i secchioni si cimenteranno con i trend del momento.