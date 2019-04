"La parola chiave", Marina La Rosa torna nel confessionale con Luca Vismara

È una puntata all'insegna dell'ironia quella che ha visto Marina La Rosa e Luca Vismara come protagonisti de "La Parola Chiave", il format digitale firmato Mediaset che chiede agli ex naufraghi de "L'Isola dei Famosi" di commentare i termini con i quali vengono più comunemente cercati in rete. Ritorno al passato per Marina La Rosa, che dopo aver parlato di Soleil e Paolo Brosio, ha per qualche istante potuto rivivere il confessionale del "Grande Fratello", la trasmissione grazie alla quale si era fatta conoscere al pubblico. Tante curiosità anche per Luca Vismara, il quale ha raccontato l'esperienza che ha visto sua madre trionfare allo Zecchino d'Oro con "Il pulcino ballerino".