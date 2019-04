Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono i protagonisti di una nuova puntata di "La parola chiave", il format digitale di Mediaset dove gli ex naufraghi dell'"Isola dei famosi" commentando i termini con cui vengono cercati più comunemente in rete. I due amici si sono messi in gioco spiegando con tanta ironia delle curiosità sul loro conto. Stefano ha svelato i suggerimenti che l'ex moglie Simona Ventura gli ha dato prima dell'avventura in Honduras e quale figlio ha rifiutato una partecipazione a un reality. Invece, Kaspar ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Io voglio sfatare a Alessia Marcuzzi, che di tinta ne capisce davvero tanto, che io sono biondo naturale a differenza sua".