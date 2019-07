IL DEBUTTO 19 LUGLIO 17 luglio 2019 17:23 "La Casa di Carta 3", un successo planetario:"La gente si identifica negli eroi Robin Hood..." Dal 19 luglio i nuovi episodi in streaming su Netflix e a Milano parlano gli attori protagonisti

Il conto alla rovescia è cominciato. Il 19 luglio debutta, in 190 paesi, la terza parte de "La casa di carta", la serie di successo diretta da Alex Pina. Nuovi attori nel cast e una nuova missione per i ladri con la maschera di Dalì: "La gente si identifica con i personaggi... vogliono vedere personaggi Robin Hood che prendono ai ricchi e danno ai poveri...", racconta Luka Peros, una delle new entry, durante la presentazione a Milano della nuova stagione.

Una serie, la terza, dove il gruppo si riunirà, non più per i soldi, o almeno non solo per quelli, ma anche per un altro motivo più personale e legato alle sorti di un membro della banda.



Su un atollo caraibico, dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il professore riceve infatti una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. E' Rio (Miguel Herran), trovato dalle forze speciali spagnole, mentre Tokyo riesce a fuggire e chiamare gli altri in aiuto. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.



Tante novità nella terza stagione sul lato femminile del cast, già ricco di donne forti come Tokyo (Ursula Corberò) e Nairobi (Alba Flores), a cominciare dal personaggio di Monica, ex segretaria della Zecca spagnola e che alla fine della seconda serie aveva deciso di passare dalla parte della banda.



"Non so se questa è una serie femminista", ha detto Tokyo: "Ma i personaggi femminili sono molto potenti perché tutti hanno una storia e una vita. Quando ho visto i primi copioni della prima serie, sono rimasta colpita dal tipo di ruolo delle donne, che spesso non si vede nelle fiction. Se all'inizio delle puntate c'è un patriarcato, dura comunque poco".