"Il Trono di Spade", Lena Headey ammette: "Per Cersei avrei preferito una fine migliore"

L'ottava e conclusiva stagione de "Il Trono di Spade" ha lasciato con l'amaro in bocca non solo i fan ma anche qualche attore della serie per il destino riservato a certi protagonisti. Intervistata dal Guardian, a proposito delle lamentele sugli ultimi sei episodi, l'interprete della Regina dei Sette Regni, Lena Headey , non ha avuto dubbi: "Avrei preferito una morte migliore per Cersei". E ha aggiunto: "Sono rimasta un po' sorpresa".

"Come spettatrice ho investito molto sulla serie e, come tutti, ho i miei personaggi preferiti. E, ovviamente, ho anche alcune lamentele. Ma non mi sono ancora seduta a bere con David Benioff e Dan Weiss per esporle", ha dichiarato Lena al quotidiano britannico.



L'attrice non è quindi stata particolarmente convinta delle circostanze in cui è avvenuta la sua uscita di scena. "Lo dico: avrei voluto una morte migliore. Ovviamente hai dei sogni per la tua morte. Potrebbe succedere in tantissimi modi differenti in quello show. Quindi sono rimasta un po’ male per la scelta. Però penso anche che non avrebbero potuto fare piacere a tutti. A prescindere da quanto hanno fatto, pensavo ci sarebbe stata una grande caduta, dopo la lunga salita".