Da venerdì 8 marzo , in prima serata su Canale 5 , prende il via la nuova serie crime "Il silenzio dell’acqua" con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti . La scomparsa di un'adolescente è il drammatico punto di partenza di una complessa indagine che porterà alla luce i lati oscuri e i segreti celati dietro alla facciata perbene di un piccolo borgo sul mare: tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, si rivelerà che nessuno dei protagonisti è come sembra.

LE DICHIARAZIONI DI AMBRA ANGIOLINI E GIORGIO PASOTTI - "Sono nata con la tv, sono pop, eppure non ho mai fatto la parte da protagonista in una fiction. Io volevo fare le serie, volevo fare le serie, sono una malata di serie! Quando ho ottenuto questo ruolo un commissario della omicidi, tosta, e io di cose ne ho fatte nella mia carriera, ero molto felice. Ho ottenuto questa parte nel modo corretto, facendo il provino", ha detto Ambra Angiolini durante la conferenza stampa di presentazione della fiction. Giorgio Pasotti ha raccontato invece il personaggio del vicequestore Andrea Baldini: "E' un vice questore di un piccolo paese dove lui è assolutamente vigile e molto vicino. Il fatto sconvolge questa piccola comunità. Il mio personaggio è come se fosse un equilibrista che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Le indagini, inoltre, si trasformano anche in un affare familiare. Ho cercato di dare vita a questo personaggio con fermezza".