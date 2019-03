Da venerdì 8 marzo, in prima serata su Canale 5, parte la nuova serie thriller "Il Silenzio dell’acqua" con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Tgcom24 offre in anteprima assoluta i primi 25 minuti della fiction. Ambientata a Castel Marciano, un paesino vicino a Trieste, la scomparsa dell'adolescente Laura Mancini è il punto di partenza di una complessa indagine. Tra false piste e verità nascoste si scoprirà che nessuno dei protagonisti è come sembra.