"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Le lettere minatorie continuano ad arrivare ad Adela, e Carmelo vuole convincerla ad avere una scorta, ma la donna rifiuta. L’uomo è sempre più preoccupato, ma lei è irremovibile sulla sua decisione. Nel frattempo Elsa si risveglia e, assistita da Antolina ed Isaac, lentamente ricomincia a riprendersi. Per Don Anselmo è arrivato il momento di riunire i paesani per spiegare loro come stiano in realtà le cose e ammette di aver suggerito lui ad Isaac di mentire riguardo la sua parentela con Antolina.



Julieta sorprende Prudencio con audaci avance e inizia a fargli molte domande per ottenere più informazioni possibili, ma allo stesso tempo si avvicina sempre più a Fernando facendogli intendere che è disposta a tutto pur di soddisfare i suoi desideri. Isaac chiede ad Antolina di non raccontare ad Elsa quanto accaduto tra loro due. Antolina accetta, però soffre molto vedendo quanto Isaac ami ancora Elsa.



Elsa infatti, ora che ha ripreso coscienza, è sempre più intenzionata a denunciare il fratello e a riappropriarsi della sua eredità. Isaac, però, le confessa che ormai Jesus ha pagato per i suoi crimini. Le rivela anche di essere stato lui ad ucciderlo, anche se Antolina gli aveva fatto promettere di non raccontare mai a nessuno quella faccenda. Raimundo mostra a Carmelo e a Severo la busta in cui c'è la lettera che gli ha mandato Francisca. Carmelo non ha dubbi.



Infine il sindaco di Puente Viejo e la moglie riescono a capire chi è il ragazzo che manca all'appello tra quelli chiamati alla leva: Isaac.

