Torna "La Dottoressa Giò": in esclusiva i primi minuti della serie tv di Canale 5

Cresce l'attesa per il grande ritorno di Barbara d'Urso nei panni di Giorgia Basile, meglio conosciuta come la Dottoressa Giò. La celebre serie tv, lanciata nel 1997, torna in prima serata su Canale 5 con quattro nuovi episodi da non perdere. Come mostrano i primi minuti della terza stagione, pubblicati in esclusiva, non mancano le sorprese: è la stessa Dottoressa ad annunciare che, dopo lunghi anni trascorsi a lottare sempre al fianco delle donne, da due anni non indossa più il camice bianco e adesso si sta preparando per vivere un giorno davvero particolare. Per scoprire di cosa si tratta, non resta che seguire il primo episodio, domenica 13 gennaio, in prima serata su Canale 5.