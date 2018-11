"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo aver ascoltato le parole toccanti di Emilia, Alfonso vuole impegnarsi a riconquistarla con tutte le sue forze. Grazie alla generosa donazione dei paesani, Saul riesce ad assumere l’avvocato Reneses per difendere la causa di Julieta. Quest’ultima vuole dichiararsi colpevole ma l'uomo decide di farle raccontare una bugia. Inoltre l’avvocato riesce a far annullare l'isolamento e a richiedere gli arresti domiciliari su cauzione.



Nel frattempo Emilia continua ad esercitarsi con i coltelli e a non parlare con nessuno, neanche con le sue amiche di sempre. Alfonso, allora, decide di andarsene da Puente Viejo perché pensa di essere un peso per lei. Dopo giorni senza avere notizie di Francisca, finalmente Raimundo riceve una busta da parte della donna che contiene precise istruzioni.



Una volta tornata a casa, Julieta potrà restarci fino al giorno del processo e deve sfruttare questo momento per trovare i soldi della cauzione. Prudencio, a sua sorpresa, si offre di pagargliela e la rassicura dicendole che è disposto a perdonarla e accoglierla nuovamente a casa ma Julieta rifiuta l’offerta.



Intanto Matias, preoccupato per l’imminente partenza del padre Alfonso, informa subito il nonno e insieme cercano di convincerlo a restare in paese. Anche Mauricio si trova in difficoltà perché vorrebbe stare insieme a Fe ma la donna lo rifiuta perché è sposato con Nazaria e teme che un giorno la moglie possa tornare in paese.



In paese la situazione inizia a diventare sempre più complicata. Infatti il Generale Ayala è tornato a Puente Viejo per gettare scompiglio in paese e prendersi così la sua vendetta. Nel frattempo il sindaco Carmelo si propone di aiutare Julieta e riesce a consegnare a Saul la somma di denaro necessaria per la sua libertà su cauzione.



Quando il Generale entra nella bottega di Fe, la donna cerca di intimorirlo ma fortunatamente ci pensa Tiburcio a stemperare la tensione. Anche Mauricio viene aggredito fisicamente dal Generale, il quale gli fa intendere che Nazaria sia morta. Infine, dopo una breve riflessione, Raimundo si sente pronto ad incontrare Francisca ma chiede a Mauricio e Prudencio di non seguirlo.