"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo essere stati scarcerati, Alfonso chiede ad Emilia il motivo per cui ha ricevuto un trattamento di favore durante la prigionia. Tuttavia la donna si rifiuta di rispondere e tra i due nasce un clima di tensione che non sfugge ai membri della famiglia. Intanto Onesimo si prepara ad organizzare un banchetto per festeggiare la riapertura dell'emporio a Puente Viejo e ha intenzione di sorprendere tutti con le sue doti culinarie.



Mentre Saul e Julieta fuggono da Puente Viejo, Meliton si reca a casa di donna Consuelo per poter arrestare la giovane. Non trovandola, decide di cercare fino al paese fuori dalla provincia dove i due stanno aspettando l'autobus per scappare. Presa da un attacco di rabbia, Emilia cerca di sfogarsi per quanto accaduto in prigione e inizia a scagliare coltelli contro un bersaglio. Il suo strano comportamento viene notato anche da Alfonso che cerca di indagare, ma la moglie lo ferma informandolo che il Generale è tornato.



In paese qualcuno ha denunciato Julieta e contro di lei esistono prove schiaccianti che la accusano di aver assassinato suo padre. La tensione sale sempre di più a Puente Viejo: il Generale sta per procedere alla condanna di Alfonso ed Emilia, ma poco prima arriva l'Alto Commissario Padial con un ordine di arresto proprio contro Perez de Ayala.



Finalmente Emilia e Alfonso riescono a deporre dal giudice, ma la donna non racconta tutti i dettagli della sua detenzione e questo fatto aumenta i sospetti del marito. Dopo aver scoperto l’arresto di Julieta, Saul inizia a cercare un avvocato difensore ma non può permetterselo e di conseguenza cerca di prendere tempo per trovare una soluzione. Mossi da un grande sentimento di solidarietà, i paesani organizzano una raccolta fondi per pagare un avvocato che permetta a Julieta di uscire di prigione.



Infine Julieta escogita un piano per corrompere la guardia e così riesce a far recapitare un messaggio al suo amato Saul.