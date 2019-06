"Genitori in blue jeans", è tempo di revival con il cast originale

Sembra non fermarsi il recupero degli anni 90 televisivi. Sarebbe infatti in cantiere il revival di una delle sit-com più amate, "Growing Pains", da noi nota come " Genitori in blue jeans ". Ad annunciarlo, con una intervista a "Us Weekly", è stato Jeremy Miller , nella serie il piccolo Ben, all'epoca il piccolo di casa, oggi 43enne. La ripresa della serie sarebbe un omaggio ad Alan Thicke , scomparso tre anni fa a causa di un infarto.

Miller ha spiegato di essere costantemente in contatto con altri due protagonisti della serie originale, Kirk Cameron e Tracey Gold, che interpretavano rispettivamente Mike e Carol, fratello maggiore e sorella di Ben. "Stiamo cercando di mettere insieme una storia che abbia un sensoe sia rispettosa di Alan, del cast e della storia della serie". L'attore è consapevole che non sia un'impresa facile e che nasconda qualche insidia. "E' una sfida, lo sappiamo - ha continuato -, ma essendoci credo che saremo in grado di fare qualcosa all'altezza".



"Genitori in blue jeans" è durata 7 stagioni, dal 1985 al 1992 (ma dai noi è arrivata nel 1989), ottenendo successo in tutto il mondo e lanciando alcune star, a partire da Leonardo DiCaprio, passando per Luke Bower e Ashley Johnson. Il progetto è comunque ancora agli inizi ed è tutto da vedere se andrà in porto. "Una volta che avremo messo giù un buon punto di partenza - ha proseguito Miller - allora potremo iniziare a parlare con le società di produzione".