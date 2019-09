"Eurogames", secondo appuntamento nel segno del Trentino

"Eurogames", il game show condotto da Ilary Blasi e Alvin, torna con la seconda puntata giovedì 26 settembre in prima serata su Canale 5. Le squadre che si affronteranno manche dopo manche sono Folgaria per l'Italia, Amburgo per la Germania, Sparta per la Grecia, Bialystok per la Polonia, San Pietroburgo per la Russia e Ciudad Rodrigo per la Spagna.