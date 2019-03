"Ciao Darwin" presenta Vanja Josic, la nuova Madre Natura

Contrariamente alle indiscrezioni che volevano Cicelys Zelies come Madre Natura della nuova puntata di "Ciao Darwin", Paolo Bonolis ha introdotto la modella serba Vanja Josic: molto amante della natura, oltre che delle passerelle, il profilo Instagram della Josic conta "solo" 13mila follower ma come successo con le precedenti Madre Natura è probabile che a seguito della puntata diventi più popolare. La sua entrata in scena, come di consueto, è stata presto "rovinata" da Luca Laurenti, presentatosi questa volta in studio con un lungo abito da donna nero e tacchi a spillo.