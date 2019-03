Madre Natura incanta il pubblico di "Ciao Darwin" e tira uno schiaffo a Luca Laurenti

Dopo una lunga attesa prende il via l'ottava edizione di "Ciao Darwin" - che riporta il sottotitolo "Terre Desolate" - il famoso game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra divertenti gag, varie sfide tra le squadre in gara e votazioni da parte del pubblico, anche quest'anno non poteva mancare l'iconica "Madre Natura", che a differenza delle scorse edizioni si moltiplica e cambierà di puntata in puntata.