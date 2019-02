Era il 6 maggio 2016 quando su Canale 5 andava in onda la grande sfida tra "Reale" e "Virtuale" nell'ultima puntata di "Ciao Darwin 7 - La resurrezione". A distanza di quasi tre anni il game-show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è pronto a tornare in prima serata con una nuova imperdibile edizione, l'ottava, che avrà come sottotitolo "Terre desolate". La celebre trasmissione, diventata famosa per le irriverenti sfide tra le squadre in gara, per le bellissime figure di Madre Natura e Padre Natura, ma anche per i divertenti sketch tra i due inseparabili conduttori, riparte a oltre vent'anni dalla prima storica puntata che mise a confronto "Bassi" e "Alti". Non resta che aspettare dunque la data ufficiale di inizio e godersi le nuove sfide.