"Ciao Darwin", la modella croata Sara Vulinovic è la nuova Madre Natura

Modella, seguitissima sui social e in particolare su Instagram, la croata Sara Vulinovic si presenta durante la quinta puntata di "Ciao Darwin" nel ruolo di Madre Natura. Della sua vita privata non si sa molto, se non che ha sempre nutrito una passione per la moda tanto da lasciare la Croazia per trasferirsi in Italia e iniziare la carriera da modella. Chiunque pensi di avere una possibilità con lei, rimarrà deluso: Sara è infatti fidanzata con Thomas Flaim, anche lui nel mondo della moda.