"Ciao Darwin", è la volta di "Padre Natura": il modello Filippo Melloni conquista il pubblico femminile

La nona puntata di "Ciao Darwin" riserva soddisfazioni alla platea femminile: questa volta infatti non sarà una fascinosa modella a scendere la scalinata con fare leggiadro bensì un ragazzo dal fisico perfetto, moro e dai capelli lunghi come la sua barba. Filippo Melloni è il "Padre Natura" di questa edizione, pronto a far perdere la testa a tutte le donne dello studio, mentre gli uomini dovranno attendere la prossima puntata per potersi rifare gli occhi.



Di Filippo sappiamo che è un modello e un influencer: il suo profilo Instagram ha raggiunto 221mila follower, un successo che alcuni attribuiscono alla sua somiglianza con l'attore americano Jason Momoa, recentemente protagonista del film Aquaman. Studia inoltre medicina e come si può intuire dal suo fisico, pratica molto sport.



Paolo Bonolis non riesce a esprimere il suo consueto estro creativo, mentre Luca Laurenti non perde l'occasione per "rovinare" il momento con uno dei suoi travestimenti: in questo caso, nientemeno che Darth Vader dalla saga di Star Wars.