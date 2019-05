"Ciao Darwin", Alba Vejseli è la Madre Natura della settima puntata

La puntata di questa sera di "Ciao Darwin" vede contrapporsi i “Nati Vecchi contro Giovani Dentro”, che metterà in campo, tra i tanti, Raffaello Tonon e Sossio Aruta. C'è però un appuntamento immancabile che caratterizza il programma ed è quello con Madre Natura, che anche in questa edizione cambia settimanalmente: dopo la modella croata Ema Kovac, la francese Angelina Michelle, la serba Vanja Josic, la cubana Cicelys Zelies, la croata Sara Vulinovic e l’italiana Sara Croce, nella settima puntata il ruolo passa alla modella albanese Alba Vejseli.



Alta di 1 metro e 74, occhi blu, capelli castani e fisico mozzafiato, per la modella sembra essere la prima apparizione televisiva: nonostante questo, il suo volto è stato già scelto per diverse campagne pubblicitarie come testimonial. Come puntualmente accade, il momento fra Paolo Bonolis e Madre Natura viene interrotto da Luca Laurenti, che tenta approcci seduttivi indossando un completo da ufficio e improbabili tacchi a spillo.