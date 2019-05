La puntata di questa sera di "Ciao Darwin" vede contrapporsi i tifosi della Juventus contro tutti, ma la vera protagonista è ancora una volta Madre Natura, che anche in questa edizione cambia settimanalmente: nell'ottava puntata il ruolo passa alla modella brasiliana Michelle Sander.



Alta di 1 metro e 74, è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 100mila follower, e su Playboy si descrive come "una persona sincera, orgogliosa e impulsiva". È inoltre apparsa in diverse riviste e campagne pubblicitarie di marchi importanti. Come sempre, dopo la sua sinuosa e provocante discesa dalla scalinata non può mancare l'interruzione di Luca Laurenti, questa volta nelle vesti di lottatore greco-romano.