"C’è posta per te", due ex spasimanti scrivono ad Al Bano: "Avremmo potuto sposarci"

La seconda è Mariangela, che nel 1965 si imbatte in un ragazzo sulla sua Lambretta, fermo sotto casa, che le propone di accompagnarla al lavoro. Quel ragazzo - in base al racconto della donna - è proprio Al Bano, che per un mese continua a offrirle un passaggio. Tuttavia, lei è innamorata di un altro giovane, momentaneamente partito per la guerra, e così anche questa storia non decolla.