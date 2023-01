Armando Incarnato attaccato da Gianni Sperti: “Sei di basso livello”

Armando Incarnato finisce a centro studio e scatena la reazione di Gianni Sperti e non solo. Nel corso della puntata, Maria De Filippi annuncia la presenza di Andree, corteggiatrice del napoletano, che però il cavaliere dichiara di non aver mai sentito. La conduttrice non sembra convinta di questa affermazione e dà la parola alla dama, che racconta di non aver mai ricevuto una risposta ai suoi messaggi.

Il cavaliere nega la versione della donna e sostiene che lui l'ha sempre chiamata ed è stato educatissimo, ma non voleva continuare la conoscenza per un "problema": "Non mi sento di affiancare alla mia piccola una persona che sta affrontando un problema come il tuo". La dama cerca di fare chiarezza e ammette di avere un disturbo alimentare e di andare da una psicologa, ma che secondo lei non è questa la ragione per cui Armando non l'ha più cercata.

A questo punto Gianni Sperti si scaglia contro di lui: "Sei un uomo di basso livello, che trova questa motivazione come scusa per non uscire con una ragazza, perché addirittura incolparla di un problema che ha come il disturbo alimentare che, sinceramente, ho avuto anch'io e non me ne vergogno ed è curabile. Il problema Armando è che tu trovi ogni scusa per non uscire da questo studio".